VIDEO / HUB VACCINALE: PIU' CONTROLLI NELLE ORE DI PUNTA CON LA PROTEZIONE CIVILE

E' stato regolamentato l'accesso al Parco della Scienza per tutti coloro che devono recarsi all'Hub vaccinale per ottenere la terza dose. Il provvedimento è firmato dall'assessore Giovanni Cavallari che stamattina ha avuto un incontro con il direttore generale Maurizio Brucchi, il quale, di buon mattino si è recato in loco scoprendo che, le ore nelle quali si raggiunge il maggior traffico di auto sono quelle che vanno dalle 9 alle 12. Per questo all'ingresso, da oggi, c'è la Protezione Civile.

