EROSIONE COSTIERA, LA GIUNTA NUGNES DA’ IL VIA LIBERA AL PROGETTO DEFINITIVO PER LE SCOGLIERE DI COLOGNA SPIAGGIA

La giunta Nugnes ha deliberato ieri il via libera al progetto esecutivo per l’intervento di riparazione delle scogliere frangiflutti e varchi a Cologna Spiaggia, finalizzato alla riparazione dei danni subiti a seguito delle mareggiate del novembre 2019. L’intervento è finanziato con 500mila euro dalla Regione Abruzzo, attraverso il Programma di interventi urgenti a valere sul fondo di Solidarietà Europea per le opere di difesa costiera sul litorale abruzzese. Il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento è stato realizzato dall’Ing. Luca Baccalà, e prevede un importo complessivo di lavori di 382.075,20 euro che sarà ora messo a gara per l’individuazione della ditta appaltatrice. “Stiamo cercando il più possibile di velocizzare questo intervento che è stato finanziato dalla Regione per dare una quanto più rapida attuazione alla fase di gara” spiegano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore ai Lavori pubblici Angelo Marcone “si tratta di un progetto prezioso che, insieme ad altri, ci permette di investire sulla protezione della costa che è un bene primario che va difeso, sia dal punto di vista ambientale, che di conseguenza per la tutela della nostra economia turistica”.