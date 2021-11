LA REGIONE DA IL VIA LIBERA AL RIFACIMENTO DEI PONTI TRA ALBA, CORROPOLI E NERETO

“La Giunta Regionale nella seduta del 9 Novembre - dichiara il Sottosegretario alla Presidenza Umberto D’Annuntiis – ha approvato l’istruttoria tecnica e lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti con i soggetti attuatori dell’intervento, rispettivamente il Genio Civile di Teramo e il Comune di Nereto.

Dopo la sottoscrizione dell’accordo tra Regione e MEF, per l’assegnazione delle risorse di cui alla L. 145/2018, si compie un ulteriore passo per il ripristino della viabilità interrotta.

Per l’annualità 2021 sono a disposizione della Regione Abruzzo 4.266.000,00 euro dei quali 1.000.000,00 di euro, è destinato al rifacimento del ponte di Via Ascolana tra Alba Adriatica e Corropoli chiuso con un provvedimento del Comune di Alba Adriatica in data 9 ottobre 2020 e 819.325,00 mila euro per il rifacimento del ponte tra Nereto e Sant’Omero, quest’ultimo chiuso da nove anni “.

Nelle prossime settimane verranno rese disponibili le risorse previste per l’annualità 2022 che ammontano per la nostra regione ad euro 13.746.000,00 e che prevedono per la Provincia di Teramo i seguenti interventi :

- Mitigazione dissesto idrogeologico Castelnuovo di Campli euro 1.000.000,00

- Realizzazione e manutenzione scogliere Roseto degli Abruzzi euro 900.000,00

- Realizzazione e manutenzione scogliere Silvi euro 300.000,00

- Mitigazione dissesto idrogeologico Vallecupa di Colonnella euro 500.000,00

“Una risposta concreta-aggiunge il Sottosegretario D’Annuntiis- che permetterà la realizzazione di fondamentali interventi, sia per la mitigazione del rischio idrogeologico sia per la messa in sicurezza di strade ponti e viadotti, e che conferma la determinazione di questa amministrazione regionale nel trovare le soluzioni più efficaci alle istanze dei territori, così da venire incontro alle necessità dei comuni; ora è compito dei soggetti attuatori velocizzare le procedure e fare in modo che gli interventi finanziati vengano cantierizzati nel minor tempo possibile”.

“Infine-conclude il Sottosegretario D’Annuntiis- mi corre l'obbligo di ringraziare il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione nella sia interezza che, sotto la guida del Direttore Emidio Primavera e del dirigente Paolo D’Incecco, sta operando il massimo sforzo, nonostante le carenze di organico, per far in modo che le risorse che l'azione politico-amministrativa di questa Giunta Regionale intercetta possano tramutarsi in breve tempo in opere al servizio dei territori”.