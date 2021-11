NUOVO INCIDENTE, IL SINDACO DI CORTINO CHIEDE NUOVA SEGNALETICA ALLA PROVINCIA

A seguito di un incidente avvenuto sulla provinciale n. 47 in prossimità dell'abitato di Pezzelle, per fortuna senza gravi conseguenze, il Sindaco di Cortino chiede all'amministrazione provinciale di intervenire urgentemente affinché venga ripristinata la segnaletica stradale a terra su tutta la viabilità del territorio. Con la visibilità al limite dell'impossibile di questi giorni è compito arduo per i cittadini il transito sulle strade e la realizzazione della segnaletica rappresenterebbe di sicuro un aiuto per guidare in sicurezza.