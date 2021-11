IL SINDACO DI TERAMO DICE NO ALLA SOPPRESSIONE DELLE GUARDIE MEDICHE IN MONTAGNA

"La logica dei tagli prospettata dalla ASL per le guardie mediche in alcuni comuni delle aree interne ed anche costiere, incontra la non condivisione di noi Sindaci: come Presidente del comitato ristretto degli stessi ritengo che la Regione debba programmare e ridefinire subito un nuovo piano territoriale, che tenga conto dello stato di carenza di medici che mette in difficoltà le stesse ASL.



La risposta della sanità territoriale deve essere integrata. Nessun comune, alcun territorio può essere privato della presenza e della facile raggiungibilita’ di un presidio medico dove poter avere cure ed assistenza di prima necessità.



La Regione, le ASL provinciali, di concerto con i sindaci, pronti a dare la disponibilità, dovranno rivedere il piano generale di assistenza territoriale che, ad oggi, fa riferimento ad una normativa dello scorso 2016.



Siamo in un momento storico completamente differente dal recente passato, ancora in emergenza pandemica, che impone interventi immediati e risolutivi e che garantiscano equilibrati servizi sui territori", lo ha detto il Sindaco di Teramo in merito all'intenzione messa in campo dalla Asl di sopprimere le Guardie Mediche nei territori montani.