LUZII: «QUELLE ANTENNE SUL COMUNALE E... TUTTE LE ALTRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE»

Interrogazione n. 20

• visione dello skyline urbano ordinata e gradevole;

– che per la prima volta, dunque, è stato introdotto esplicitamente il principio di tutela delle “aree sensibili”, riconducibile ad un Regolamento e ad una forma di pianificazione;

– che, tuttavia, alcuni sindaci hanno contestato l’inciso della norma in oggetto, che fa divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di antenne e/o di modificare i limiti elettromagnetici, attraverso ordinanze o provvedimenti di natura urgente;

– che pertanto ai sindaci è precluso emanare ordinanze di censura per questa o quella tecnologia di comunicazione mobile (eventualmente introducendo limitazioni alla localizzazione di stazioni radio base in aree generalizzate del territorio), divieto già sancito dall’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che equipara a tutti gli effetti le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria;

– che non è consentito innalzare i limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, come prescritto dall’art. 4 della Legge n. 36/2001 che stabilisce come la modifica dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità spetti allo Stato (DPCM 08/07/2003);

– che ne consegue come il richiamo esplicito ai “siti sensibili” debba configurarsi non come una compressione o limitazione dei poteri urbanistici assegnati ai comuni, bensì come un vero e proprio riconoscimento della facoltà di pianificare e regolamentare la localizzazione delle stazioni radio base nel territorio, avvalendosi di strumenti qualificati per valutare e superare i rischi di esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico, pur nella consapevolezza di dover offrire la capillare copertura della rete di telefonia mobile;

– che nel rinnovato quadro legislativo è auspicabile che tutte le amministrazioni locali adottino sin da subito Regolamento e Piano delle antenne, conformandosi a quanto stabilito nell’art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001, come novellato dal Decreto Semplificazioni;

– che occorre concentrarsi su questa opportunità la quale, tuttavia, rimane ancorata alla capacità di predisporre tecnicamente il Piano regolatore delle antenne;

– che dotarsi di un Regolamento e contestuale Piano di localizzazione consente ai sindaci di superare le situazioni di conflittualità, in quanto il ricorso a tali strumenti urbanistici attrae e coinvolge le parti in causa (cittadini e operatori), restituendo il ruolo di arbitro e decisore al Comune, nella sua veste autorevole di soggetto che autorizza/nega la localizzazione degli impianti in determinati ambiti;

RITENUTO di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente notizie circostanziate in merito sia ai lavori in corso presso il tetto del Teatro comunale, sia relativamente all’esatta ubicazione di tutte le antenne trasmittenti site nel territorio comunale, nonché in riferimento alla regolamentazione comunale (adottata e adottanda) concernente l’insediamento urbanistico delle antenne e la regimentazione dell’inquinamento elettromagnetico;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CHIEDE DI SAPERE:

1. ogni e circostanziata notizia in merito sia ai lavori in corso da almeno due settimane presso il tetto del Teatro comunale, sia relativamente all’esatta ubicazione di tutte le antenne trasmittenti site nel territorio comunale, nonché in riferimento alla regolamentazione comunale (adottata e adottanda) concernente l’insediamento urbanistico delle antenne e la regimentazione dell’inquinamento elettromagnetico.

Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.

Teramo, 15 novembre 2021 Il Consigliere Comunale

F.to Giovanni LUZII