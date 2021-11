VIDEO / SOPRALLUOGO DELLA PROVINCIA PER L'ALESSANDRINI-MARINO...MA ANCORA NON SI DECIDE LA LOCATION

Il punto della situazione delle scuole della provincia di Teramo lo ha fatto il consigliere delegato della provincia Luca Frangioni intervenendo alla plenaria degli studenti insieme all'assessore Core e spiegando che nonostante il sopralluolgo di ieri, la Provincia ancora non decide quali delle due sedi saranno scelte per realizzare la nuova scuola dell'Alessandrini-Marino. Novità vengono annuinciate per altre scuole.



ASCOLTA FRANGIONI SU R115