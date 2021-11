GIULIANTE LASCIA LA LEGA E PRESENTA IL MOVIMENTO POLITICO "FUTURA"

Per Gianfranco Giuliante, attuale presidente della Tua, l'azienda di trasporto regionale, la Lega è solo un ricordo così come un ricordo è Salvini al quale, come noto, ha scritto una lettera aperta elencando tutte le contraddizioni della Lega Abruzzo e annunciando il suo addio al gruppo regionale e all'on. Luigi D'Eramo. La politica pero' non la lascia e spiegherà il perchè domani a Pescara in una conferenza stampa che si annuncia molto partecipata. Ci saranno sicuramente i tre consiglieri regionali Angelosante, Di Gianvittorio e Marcovecchio ma anche altri insoddisfatti che per ora non hanno ancora avuto il "coraggio" di dire addio a D'Eramo e ai suoi "discepoli" dispersi sui vari capoluoghi regionali. Per la provincia di Teramo c'è il buon Emiliano Di Matteo. Un D'Eramo in chiara difficoltà politica e che non è riuscito a svolgere il ruolo di leadership che ci si aspettava, raccontano in casa Lega.

Terrà conto dello sfaldamento in corso in Abruzzo il leader (lo è ancora?) Salvini. Intanto si è "beccato" una lettera aperta pesantissima che qualcuno dovrebbe spiegare o quanto meno replicare, se da replicare ci fosse qualcosa (LEGGI QUI).

Giuliante lavora a un nuovo progetto, convinto che dopo il voto per il Quirinale niente sarà più come prima nel quadro politico nazionale. Domani il presidente della Tua (molto vicino alla posizione del ministro Giorgetti) dirà di più in un incontro con la stampa convocato a Pescara: Futura sarà il nome del nuovo movimento che porterà la sua firma. Movimento che avrà presto i suoi referenti provinciali. Sarà alternativo alla Lega. Quasi certamente si...e con questo scopo si andrà avanti alla "riconquista" della Regione Abruzzo alle prossime elezioni, post Marsilio, quando Marrsilio appunto, sarà presto solo un ricordo.