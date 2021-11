I PARTIGIANI: «SCOMPARSA LA RICHIESTA DI UNA STRADA INTITOLATA A BERLINGUER. VERNA LA TENE "SIGILLATA" NEL COMPUTER»

La richiesta di intitolare uno spazio pubblico a Enrico Berlinguer è ancora sigillata all'interno del PC dell'assessore Verna il quale a distanza di un mese dalla protocollazione , avendola ricevuta in giornata pur se direttamente informato da CertaStampa della cosa a seguito di una intervista, ancora non apre la posta in merito di detta richiesta .