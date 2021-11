VIDEO / VERNA A TOPITTI: «SULLA TOPONOMASTICA STIAMO RECUPERANDO RITARDI DI 10 ANNI»

L'assessore Maurizio Verna replica ad Antonio Topitti sulla mancata intitolazione della stazione ferroviaria ad Enrico Berlinguer. " Ci sono tante richieste di intitolazione e stiamo cercando di recuperare il tempo perso in questi ultimi 10 anni. Lascerei da parte le polemiche perchè non si possono dare risposte dopo 20 giorni. I ritardi stanno per essere limate».

