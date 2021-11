NASCE "EUROPA VERDE" IN PROVINCIA DI TERAMO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nasce il circolo Europa Verde della Provincia di Teramo

Per un territorio veramente ecosostenibile promuovendo l'efficienza energetica, dismettendo in tempi brevi l'utilizzo di energie fossili puntando sulle fonti rinnovabili. Per tutelare la natura e la biodiversità.

Per creare nuove opportunità di lavoro dagli investimenti nell'economia "Green".

Per promuovere, stimolare e sostenere un'agricoltura sempre più biologica che affranchi i nostri agricoltori dalla filiera (solo speculativa) delle Grandi Catene di Distribuzione, rendendola più remunerativa e sostenendo Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) tendenzialmente a chilometro zero.

Per garantire un lavoro che distribuisca un reddito minimo dignitoso.

Per sostenere la giustizia sociale, la pace, la parità di genere.

Per difendere il diritto di asilo.

Per promuovere ed accelerare la mobilità sostenibile e difendere la salute dei cittadini.

Per una sanità pubblica che dia risposte puntuali ed urgenti alle carenze che si sono venute a creare col ridimensionamento dei vari plessi ospedalieri.

Per una scuola che formi dei cittadini responsabili, sensibili ed attivi in strutture finalmente aggiornate ed adeguate.

Europa Verde della provincia di Teramo C’È! Raccogliendo il testimone di 35 anni di battaglie, non solo ambientaliste, nell’esclusivo interesse del territorio e dei suoi abitanti, Europa Verde vuole essere un punto di riferimento per tutte le persone, per tutte le associazioni impegnate nel promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, dei diritti e della tutela ambientale in tutte le sue forme.

È nata per diffondere questi ideali in tutto il territorio della nostra provincia.

Come unica forza politica, con una storia ultradecennale, di specchiata coerenza, ci impegniamo ad essere un piccolo ma importante tassello di un grande, ma ineludibile, progetto Europeo, che necessita della collaborazione di tutti per lasciare e sviluppare un’impronta sociale ed ecologica collettiva, partendo soprattutto dalle realtà locali. Europa Verde della Provincia di Teramo C’È!