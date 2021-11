ELEZIONI IN PROVINCIA/ IL DUO SOTTANELLI-GATTI METTE IN CAMPO "PEZZI DA NOVANTA". A SINISTRA SI ATTENDE D'ALBERTO

Giulio Sottanelli e Paolo Gatti ognuno con propri candidati in una lista in appoggio a Diego Di Bonaventura, la cui presidenza sarà votata tra un anno. Un'accoppiata strana? Forse. Entro venerdi sarà pronta la lista per la Provincia di Sottanelli-Gatti. Quest'ultimo ufficialmente ritornato in politica lavora per far eleggere il consigliere comunale Luca Corona che, insieme al sindaco di Campli Federico Agostinelli sono a lavoro da tempo per una stilare anche le liste per le elezioni post D'Alberto in Comune, tra un anno e mezzo ( i ben informati raccontano che ne sono già pronte almeno 4). Sottanelli invece punta su Enio Pavone che è stato grande sponsor di Mario Nugnes sindaco di Roseto nella sua lista civica di chiara connotazione politica (Azione Più) ci sono: Luzzi, Cozzi Cardinale, Ponziani, Corona, Pavone di una lista civica con chiara connotazione poltica di Azione Piu.

Si parla anche di un'altra lista nell'area Di Bonaventura di chiara connotazione di destra nella quale ci sarebbero: il sindaco di Giulianova Costantini, Beta Costantini di Silvi, Luca Frangioni. A sinistra invece D'Alberto ha convocato tra qualche giorno una riunione per fare il punto dei nomi: si sa che il Pd punterà su Luca Pilotti e c'è chi parla di un altro mandato per Graziella Cordone, la quale smentisce qualsiasi coinvolgimento in questa elezione. Nella lista di sinistra figura anche il sindaco di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole, Mauro Scarpantonio e Luca Lattanzi.

Tempo massimo per le decisioni venerdi di questa settimana. Le liste dovranno essere consegnate domenica.