LA MINORANZA ACCUSA: «A NOTARESCO L'AMMINISTRAZIONE E' ALLO SBANDO»

«Oramai siamo allo sbando totale!!! «Oramai siamo allo sbando totale!!!

In barba all'articolo 21 del regolamento comunale, i consiglieri non vengono convocati ne' mediante la notifica di un messo comunale e men che meno attraverso la PEC, vengono inviati, in maniera disorganizzata ed approssimativa, messaggi WhatsApp e nemmeno a tutti i consiglieri.

È possibile che un ente comunale debba essere bistrattato in tal modo?

Come puo' un consigliere esercitare i poteri conferitigli dai cittadini nella cabina elettorale, se omettono di convocarlo in consiglio comunale? Come può esercitare il suo ruolo se non hai il tempo materiale di verificare gli atti all'ordine del giorno?

Qualcuno ha parlato di manie di protagonismo in riferimento alla consigliera che non ha ricevuto la convocazione ed inevitabilmente ha rappresentato il disagio che questa mancanza le aveva causato: il problema non è quanto rappresentato dalla consigliera, ma dalla disattenzione di chi non ha svolto il lavoro come avrebbe dovuto e dalla naturalezza con cui taluni dei presenti hanno affrontato la questione, nel caso non se ne fossero accorti quanto accaduto stasera non è assolutamente normale».

I gruppi consiliari Notaresco Bene Comune

Notaresco Protagonista