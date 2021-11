GIORNATA CONTRO VIOLENZA DONNE, IL 25 NOVEMBRE L'EMICICLO IN ROSSO

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo, sarà illuminato di rosso in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”. L’iniziativa è collegata agli eventi promossi dal Comune dell’Aquila per il 25 novembre. Nello specifico presso il Palazzetto dei Nobili, si terrà un Convegno/Mostra dal titolo "Espressione di donna" organizzato dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune dell’Aquila. Il Comune, inoltre, in collaborazione con l’associazione Soroptimist International, colorerà di rosso la Fontana Luminosa o un altro monumento.