IL COMUNE INSTALLA NUOVI SEGNALI DI DIVIETO IN PIAZZA MARTIRI E PIAZZA ORSINI, VIA ANCHE AI FURGONI SELVAGGI

Installati i nove divieti di fermata in Piazza Martiri della Libertà e Piazza Orsini. Divieti che, meteo favorevole permettendo, diventeranno operativi quando il Comune avrà messo a disposizione i circa 10 stalli dedicati alla fermata dei furgoni che solitamente, fino ad oggi, sono soliti fermarsin a ridosso del Duomo (giusto per fare un esempio). I nove nuovi segnali di divieto quindi saranno operaitvi non appena saranno disponibili, con apposita segnaletica orizzontale, gli spazi in via Forti, Via Delfico, Via della Verdura e Via Capuani. L'assessore Maurizio Verna al riguardo dichiara: "Piano piano stiamo realizzando quello che abbiamo sempre detto come Amministrazione: renderemo pedonalizzate queste aree. Oggi abbiamo una Ztl, tra pochissimi mesi saranno spazi pubblici esclusivamente ad uso di pedoni e biciclette"