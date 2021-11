ELEZIONI PROVINCIA/ ECCO LE LISTE DI GATTI E SOTTANELLI E QUELLA DEI PARTITI

Mancano poche ore, ormai, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni di secondo livello in Provincia.

Si ispira dichiaratamente all’esperienza di Renew Europe, la lista “Renew”, costruita da Paolo Gatti e Giulio Cesare Sottanelli. Si ispira dunque all’esperienza anche laboratoriale del gruppo centrista e liberale che, sugli scranni del Parlamento Europeo, vede l’uno accanto all’altro, tra gli altri, i francesi dell’ “en marche” di Macron, gli spagnoli di Ciudadanos e gli italiani di Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Renzi,

Ecco i candidati

Lista RENEW

Lanfranco Cardinale (consigliere comunale Tortoreto) Laura Di Domenicantonio (assessore a Campli), Andrea Di Censo (consigliere a Silvi) , Giovanni Luzii (consigliere a Teramo), Enio Pavone (consigliere a Roseto), Luca Corona (consigliere a Teramo), Roberta Pompetti (consigliera a Canzano), Sara Ponziani (consigliera a Penna Sant’Andrea), Alessandro Casmirri (consigliere Martinsicuro), Monica D’Orazio (consigliera a Castel Castagna)

Questa, invece, è la Lista LA FORZA DEL TERRITORIO, che raccoglie le espressioni partitiche del Centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e che dovrebbe vedere tra i candidati

Jwan Costantini (sindaco Giulianova), Beta Costantini (consigliera Silvi), Gennarino di Lorenzo (consigliere a Civitella), Domenico Pavone (consigliere Atri) Cristina Forcella (presidente consiglio Atri) e Luca Frangioni (consigliere comunale Torano).

PER QUELLA DI CENTROSINISTRA OCCORE ATTENDERE ANCORA QUALCHE ORA. APPENA SARA' IN NOSTRO POSSESSO VERRA' PUBBLICATA.