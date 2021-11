VIDEO / GIRO DI VITE DELLA POLIZIA LOCALE IN CENTRO STORICO

Raffica di controlli effettuati nella serata di venerdì. Il centro urbano è stato cinturato a partire dalle ore 23 per garantire la sicurezza stradale. Posti di blocco in entrata ed in uscita dalla città, verifiche alcolemiche e tossicologiche svolte a campione mediante filtraggio mirato. Oltre cinquanta le auto fermate.

ASCOLTA L'ASSESSORE VERNA SU R115