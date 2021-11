VIDEO / IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE FONDI E BUONI SPESA PER I BISOGNOSI TERAMANI

Risorse economiche per le famiglie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia, saranno assegnate dal Comune ad Associazioni di Volontariato, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che provvederanno a loro volta a distribuirle ai beneficiari.

L’iniziativa, attuata dalla giunta municipale prende origine dalla disponibilità di risorse non ancora utilizzate nel quadro all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del marzo 2020 che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per sostenere le esigenze di nuclei familiari in difficoltà, dispose la distribuzione di un importo complessivo di € 400.000.000 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari.

La somma ora disponibile per il Comune di Teramo è di € 55.859,52 cui si aggiungono € 5.788,77 quali buoni spesa non ancora spesi.