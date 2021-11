VIDEO / IL COMUNE CHIEDE UN MILIONE DI EURO AL CREDITO SPORTIVO PER RIFARE IL CAMPO DI PIANO DELLA LENTA

Campo sportivo di Piano della Lenta, il Comune chiede un finanziamento da un milione e 100 mila euro a tasso zero per rifarlo nuovo. Uscirà a dicembre invece, il bando per l’assegnazione della nuova gestione del campo Dino Besso di San Nicolo’ e per il palazzetto di Scapriano le cui spese saranno compartecipate con fondi comunali.

ASCOLTA L'ASSESSORE FALINI SU R115