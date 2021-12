SALVI: «IL COMUNE (TERAMO) PIU' TARTARUGA D'ABRUZZO QUANDO SISTEMERA' LA SEDE COMUNALE?»

Proprio ieri il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D’Annuntiis ha annunciato un imminente decreto per la mobilità ciclistica che riguarda 45 delle 51 città universitarie italiane, tra cui Teramo. Trattasi di risorse a valere sul PNRR e l’automatismo ha consentito alla nostra città di ottenere quasi 3,2 milioni, che dovranno essere impegnati entro il dicembre del 2023.

Nel ringraziare il sottosegretario, mi preme sollecitare il Comune di Teramo, ben noto come il Comune tartaruga d’Abruzzo, ad avviare appena possibile le procedure finalizzate alla progettazione e alla esecuzione delle opere. Mi sento in dovere di farlo poiché, pur disponendo delle risorse per rifunzionalizzare la sede comunale di Piazza Orsini, solo in questi giorni, dopo 3 anni e mezzo di solleciti, l’amministrazione ha pubblicato la gara per l’individuazione del progettista ed in molti altri casi di edifici pubblici e scuole per i quali ci sono i fondi del terremoto o si stanno ancora predisponendo le gare oppure i servizi di progettazione sono stati aggiudicati ma non ancora contrattualizzati.

Con questi ritmi, e considerando che dopo le fasi di progettazione bisognerà predisporre le gare di appalto e successivamente affidare i lavori, e’ lecito pensare che il nostro patrimonio edilizio pubblico tornerà alla fruibilità non con il prossimo Sindaco ma forse con quello successivo.

Occorre perciò un cambio di passo, anche per evitare di perdere questo importante finanziamento, che potrà essere utile per realizzare delle vere e sicure ciclovie, che potranno sostituire le quattro scolorite e pericolose strisce rosse che ancora si intravedono tra piazza Garibaldi e viale Crucioli e verso la Cona, una banale pennellata rossa tra le buche della nostra città.

Maurizio Salvi