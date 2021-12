PROVINCIA/ OLTRE 13 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI

La Provincia ha approvato il piano di riparto per la manutenzione straordinaria e il miglioramento sismico dei ponti: il Piano è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con 13 milioni e 166 mila euro. L’ente conta oltre 100 infrastrutture complesse fra ponti e viadotti; molti di questi, nell’area pedemontana, sono ponti ad arco e in muratura del secolo scorso. La pianificazione è frutto del lavoro del servizio tecnico “Viabilità” diretto da Francesco Ranieri (consiglieri delegati Lanfranco Cardinale e Gennarino Di Lorenzo) che in questi mesi, anche grazie all’utilizzo di droni dotati di programmi di rilevazione ed elaborazione dati ha compiuto un ampio monitoraggio sul territorio. Il lavoro è preliminare alla creazione di un Catasto dei ponti, anche questo previsto nel Piano.

La programmazione è spalmata su tre annualità:

Prima annualità 4.007.056 mila euro

Indagini su 16 Ponti 800.000 mila euro

Catasto dei ponti: 200 mila euro

Ponte di Castilenti - S.P. n. 31; stima presunta 200.000/300.000 mila euro;

Ponte in muratura SP 1/B, 260.000 mila euro

Ponte di Castelnuovo sul Vomano – S.P. n. 23, 850.000 mila euro

Ponte SP12 Poggio Morello 250.000 mila euro

Ponte sul Tordino - San Nicolò a Tordino – S.P. n. 25 900.000 mila euro

Ponte Z.I. –San Nicolò a Tordino – Villa Rasicci – ex S.S. n. 80 -150.000 mila euro

Ponte Bisenti S.P. n. 34 – Campo Sportivo Bisenti 297.056 mila euro

Seconda Annualità 5.151.929 mila euro

Ponte Lago Verde 400.000 mila euro (Sant’Omero)

Ponte Montefino 1.801.929 mila euro

Ponte Prevenisco 250.000 mila euro (Valle Castellana)

Ponte Santa Reparata 800.000 mila euro (Civitella del Tronto)

Ponte Sant'Egidio 150.000 mila euro

Ponte SP 1/B 900.000 mila euro (Ancarano)

Ponte SP39C San Massimo 200.000 mila euro (Isola del Gran Sasso)

Ponte Pagannoni 350.000 mila euro (Campli)

Ponte Pietracamela 150.000 euro

Terza annualità 4.007.056 mila euro

Ponte Lago Verde 1.000.000 mila euro (Sant’Omero)

Ponte Nove Archi 3.007.056 mila euro (Colledara-Castel Castagna)







La programmazione, inoltre, ha previsto “interventi supplenti” che potranno essere realizzati in caso di economie sulle seguenti strutture:



Ponte Tossicia ex S.S. n.

Ponte di Montefino S.P. n. 34/A

Ponte sul Mazzone - Bellante– ex S.S. n. 80

Ponte Tossicia ex S.S. n. 491

Viadotto – Pineto - S.P. n. 28

Ponte sul Ripattoni - Bellante – ex S.S. n. 80 –

Ponte sul Mavone (Isola del Gran Sasso) ex S.S. n.491

Ponte S.P. n. 30 – Atri -

Ponte di Silvi Paese 29/B ad arco – Silvi

Ponte 3 Archi sul Mavone ex S.S. n. 491

Ponte S.P. n. 30 – Silvi

Ponte/Tombino S.P. n. 23/E di San Giacomo – Atri

Ponte di San Giovanni ad Insulam ex S.S. n. 491

Ponte SP52 Macchia da Sole km 12+400

S.P. n. 34 Ponte Arsita

Ponte Bisenti S.P. n. 365 (ponte Crudeli)

Ponte Macchia da Sole

S.P. n. 34 Ponte Roccafinadamo

Ponte Bisenti S.P. n. 34 – Campo Sportivo Bisenti

Ponte Vignatico

S.P. n. 34 Appignano

Ponte sul Fiumicino - San Nicolò a Tordino – ex S.S. n.80

ex S.S. n. 365 Ponte/Tombino località Vorghe -