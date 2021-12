VIDEO / C'E' UNA SOLUZIONE PER RIQUALIFICATE L'EX AREA DELLA VILLEROY CHE OTTIENE L'OK DALLA SOPRINTENDENZA

Una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa e che superi il vincolo industriale della Soprintendenza valorizzando il reperto storico, sarebbe stata individuata per l'area ex Villeroy. Lo annuncia l'assessore all'urbanistica Stefania Di Padova.

ASCOLTA DI PADOVA SU R115