BELLANTE / GLI ASSESSORI SI DIMETTONO DA CONSIGLIERI, ENTRANO DUE DONNE IN CONSIGLIO

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale sono state presentate le dimissioni da consiglieri degli assessori Giovanni Di Michele ed Alessio Compagnoni: al loro posto entrano Valentina Di Sante e Clara Caprioni. Quest’ultima, terza dei non eletti, subentra in Consiglio al posto di Dino Cicioni il quale, già soddisfatto dal risultato elettorale raggiunto lo scorso 4 ottobre e felice del fatto che la sua frazione verrà comunque rappresentata da Valentina Di Sante, ha deciso di lasciare il posto alla giovane consigliera Caprioni.

“Come noto sono stato eletto alle ultime elezioni con 401 voti di preferenza, una grandissima manifestazione di fiducia da parte degli elettori di cui sono orgoglioso e sono certo di poter ricambiare la loro stima attraverso il ruolo di assessore assegnatomi dal primo cittadino” ha scritto, nella sua nota di dimissione, l’Assessore Giovanni Di Michele. “Rimarrò pertanto in Consiglio con una maggiore responsabilità che mi vedrà sicuramente più presente e più determinato a lavorare per il bene di tutta la cittadinanza. Le mie dimissioni sono motivate dalla volontà di allargare la compagine di maggioranza ai primi non eletti, coinvolgendo sempre più risorse e energie nelle attività amministrative, conscio che il nostro unico obiettivo sia il bene della collettività”.

“Le motivazioni che mi hanno spinto a questa decisione sono derivate dal fatto che, con la nomina ad Assessore da parte del Sindaco, voglio dare la possibilità di entrare in Consiglio a uno dei compagni della Lista “Bellante Futura” che non sono stati eletti” ha spiegato, nella sua lettera di dimissioni, l’Assessore Alessio Compagnoni. “Sono stato molto orgoglioso per il risultato conseguito e, seppur per poche settimane, ho lavorato per dare il mio contributo a questo Consiglio. Rivolgo un grande in bocca al lupo a chi subentrerà al mio posto e sono certo sarà all’altezza del compito, aumentando le energie al servizio di questa maggioranza consigliare nell’interesse della collettività”.

“Voglio ringraziare, di cuore, gli assessori Di Michele e Compagnoni che, con le loro dimissioni, fanno entrare in Consiglio due giovani donne, Valentina Di Sante e Clara Caprioni, che con la loro energia e il loro entusiasmo sapranno mettersi, da subito, al servizio della maggioranza e della cittadinanza tutta” ha dichiarato il Sindaco, Giovanni Melchiorre, che ha voluto lodare il bel gesto di Dino Cicioni che ha voluto lasciare il posto in Consiglio Comunale a una giovane che rappresenterà una importante frazione del comune. “I giovani rappresentano il futuro di Bellante e sono certo che, in questa consiliatura, sapranno farsi valere e costruire insieme a tutta la squadra, assessori e consiglieri, un percorso di crescita importante”.