VIDEO / CICLAMINI BIANCOROSSI PER ABBELLIRE LA CITTA'

Il Comune di Teramo ha sistemato ciclamini bianco e rossi in più zone della città. Tutto questo per un maggiore decoro ed accoglienza non solo in questo periodo ma sempre. Cinquemila euro i fondi impegnati per questo intervento.

