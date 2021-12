ROSETO / ITALIA VIVA CONTRO ACCORDO GATTI-SOTTANELLI: «E' NATO UN MINOTAURO POLITICO»

Non ci ha sorpreso né stupito questa mattina leggere sulla stampa della nascita di queso nuovo Minotauro politico: “il Gattinelli”. Non ci ha stupito perchè noi di Italia Viva abbiamo sempre saputo che dietro Mario Nugnes a Roseto, c’era la volontà politica di Giulio Sottanelli di scendere a patti anche col diavolo pur di abbattere personalmente Tommaso Ginoble.

E così quella che è stata presentata come una svolta politica (la rottura dell’asse Gatti -Ginoble) altro non era che un insieme di contraddizioni e ipocrisie politiche.

Una retromarcia che peraltro dimostra la levatura umana di Sottanelli, capace di tradire senza i minimi scrupoli i suoi alleati.

L'accordo con Gatti ha fatto infuriare anche qull’elettorato che con Carlo Calenda si riconosceva nel centrosinistra e che invece si ritrova a voler governare quegli enti la cui gestione è stata sempre criticata al solo fine di spuntare qualche poltrona nei Cda.

Questa operazione ha smascherato l’opportunismo politico di chi si è vestito di rinnovamento, e al tempo stesso ha messo in luce la coerenza politica della proposta amministrativa e civica di chi voleva guidare Roseto a Testa alta.

Un gruppo, quello di Italia Viva che è rimasto fedele alla sua identità moderata e centrale , e che adesso ha l’opportunità di mostrarsi con la sincerità con cui si è proposta ai cittadini.

Sottanelli ha gettato la maschera, adesso lo sanno anche gli elettori che lo hanno sostenuto credendo che "altri" avessero accordi con Paolo Gatti.

In bocca al lupo al sindaco Nugnes che si regge sui voti di Enio Pavone, candidato di Sottanelli alla Provincia nelle liste di Gatti, e in bocca al lupo a Sottanelli per le prossime regionali schierato nel centrodestra.

La nostra coerenza ha un merito: non abbiamo vinto le elezioni, ma abbiamo fatto tutto con dignità. A testa alta , come diceva il nostro slogan.

ITALIA VIVA ROSETO