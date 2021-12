VIDEO / I COMMERCIANTI DI VIA PANNELLA CONTESTANO LA PETIZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE: «SUBITO L'INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN ENTRATA DA VIALE CRISPI»

I commercianti di via Pannella contestano la petizione di una parte dei residenti presentata nei giorni scorsi, contro l’assessore Maurizio Verna dal comitato di quartiere, Verna ha annunciato il cambio del senso di marcia in entrata da viale Crispi su via Pannella per Natale. Il tempo di firmare il provvedimento.

