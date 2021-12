SCRICCHIOLII IN MAGGIORANZA, LA CORDONE PRONTA A LASCIARE "INSIEME POSSIAMO"

Scricchiolii in maggioranza. In realtà, più che scricchiolii sarebbe una vera e propria rottura, quella che avrebbe spinto la consigliera di maggioranza Gaziella Cordone a lasciare il gruppo di Insieme Possiamo, che poi è quello che ha portato il Sindaco D’Alberto alla guida della città. Che la Cordone fosse ormai, da qualche tempo. distante dalle posizioni politiche dei Podemos teramani, lo si sapeva, e anche la mancata ricandidatura in Provincia, dove è consigliere uscente, era stata letta come un raffreddamento, politico e personale, della consigliera. Del resto, aveva esibito il suo malessere anche con l'indimenticabile spilletta "Consigliera scontenta" (foto). Adesso, quel raffreddamento sarebbe diventato gelo, ma un gelo di quelli che frantumano i rapporti, tanto che secondo i bene informati la Cordone starebbe per ufficializzare la sua uscita, per passare al Gruppo misto.