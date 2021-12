Centomila euro da spendere in tre anni. Sono i fondi destinati dal Ministero delle Politiche Giovanili per il progetto di riqualificazione dell'ex pescheria ed ex macelleria al mercato coperto di piazza Verdi. Ieri c'è stata l'inaugurazione a cura dell'Amministrazione comunale.

Ex locali della pescheria e macelleria in piazza Verdi ecco come sono stati trasformati dai giovani di Space :