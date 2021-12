PROVINCIA, RECORD DI VOTANTI, OLTRE IL 94%

È la più alta percentuale da quando ci sono le elezioni di secondo livello, quella registrata oggi in Provincia a Teramo, per il rinnovo del Consiglio. Ha votato infatti il 94,3% degli aventi diritto, ovvero 578 su 613. Nel 2019 per il rinnovo del consiglio votò l'85% degli aventi diritto; nel 2018 per l'elezione del presidente Di Bonaventura oggi in carica, la percentuale dell'affluenza fu dell'89%.

Nel dettaglio, hanno votato tutti gli aventi diritto con scheda verde, quindi eletti nei Comunj con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti (cioè solo Teramo), così come hanno votato tutte le schede arancioni (Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti), mentre mancano all’appello 7 schede grigie (comuni da 5.000 a 10.000 elettori), 2 schede rosse (da 10.000 a 30.000 elettori) e 26 azzurre (Comuni fino a 3.000 abitanti). In pratica, hanno votato i rappresentanti di 96.000 voti ponderali su 100.000. Lo scrutinio inizia domani mattina alle 8