FOTO/ PROVINCIA. FINISCE 7 A 5, IL GATTI-SOTTANELLI PORTA IL CENTRODESTRA ALLA VITTORIA, NESSUNA DONNA ELETTA

E’ finita 7 a 5. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Teramo, si è imposto 7 a 5 il Centrodestra. O meglio, il Centrodestra rinforzato dalla lista Gatti-Sottanelli, che lucra un 32% e porta a casa 4 seggi, che vanno ad unirsi ai tre della lista ufficiale del Centrodestra, che raccoglie il 27,5% dei consensi. Al Centrosinistra resta il 40,5%, che non è risultato disonorevole (anche se questa volta c’erano anche i 5 stelle che nelle precedenti elezioni si tennero in disparte) , ma che non protegge tutti i seggi della precedente consiliatura, tanto che ne perde uno.

«Un risultato enorme, superiore ad ogni previsione - commenta Paolo Gatti - e devo ringraziare tutti quelli che hanno creduto in questa nostra proposta, a cominciare da Giulio Sottanelli. Questo risultato segna l’apertura di una pagina nuova e il definitivo arretramento del Centrosinistra in provincia di Teramo».

Nel dettaglio: La Casa dei Comuni (csx) elegge: Mauro Scarpantonio, Graziano Ciapanna, Vincenzo D’Ercole, Ernesto Iezzi e Luca Pilotti.

La lista Renew Teramo (Gatti - Sottanelli) elegge Luca Corona, Giovanni Luzii, Lanfranco Cardinale ed Enio Pavone

La lista della Forza del Territorio (cdx) elegge Luca Frangioni, Jwan Costantini e Gennarino Di Lorenzo

E le quote rosa? Niente. Nessuna donna eletta in consiglio.

«Le elezioni Provinciali di Teramo confermano la solidità del centro destra che si apre alle realtà civiche. La riconferma dei consiglieri uscenti Francioni, Cardinale , Di Lorenzo e Luzii dimostra come l’amministrazione Di Bonaventura abbia ben operato nel corso del suo mandato riuscendo ad aumentare consensi e seggi. Grande soddisfazione - dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis - per il risultato del candidato di Fratelli d’Italia Luca Frangioni , primo tra tutti gli eletti in consiglio a conferma del radicamento che il partito sta avendo sul territorio».

EDC