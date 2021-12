IN ABRUZZO, DUE PROVINCE SU TRE VANNO AL CENTRODESTRA, SODDISFATTO MARSILIO

Elezioni in tre Province su quattro, in ABRUZZO, e in due trionfa il centrodestra. "Sono molto soddisfatto dell'esito delle elezioni provinciali in ABRUZZO che confermano la forza e il radicamento del centrodestra sul territorio. A L'Aquila si conferma Angelo Caruso con un risultato che non solo dimostra che non c'è stata alcuna defezione all'interno del centrodestra, in virtù di un anacronistico è superato richiamo campanilistico, ma conferma che Caruso ha raccolto consensi anche dai banchi della maggioranza ad Avezzano e Sulmona. Anche a Pescara l'ampia vittoria di Ottavio De Martinis conferma l'unità e la solidità del centrodestra". Così il presidente della Regione ABRUZZO, Marco Marsilio. "A Chieti - aggiunge - Filippo Paolini ha comunque ottenuto un buon risultato. Ringraziamo Paolini per aver animato una sfida ai limiti dell'impossibile, considerando che tutte le grandi città, eccetto

Lanciano, in provincia sono governate dal centrosinistra. Il centrodestra si è dimostrato aperto e inclusivo capace di allearsi con

le migliori realtà civiche del territorio".