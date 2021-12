ELEZIONI IN PROVINCIA/ IL PD: «SPACCATURA TRA I PARTITI DI CENTRODESTRA, ABBIAMO ELETTO 5 CONSIGLIERI»

Riteniamo un risultato positivo quello venuto fuori dalle elezioni di secondo livello in Provincia di Teramo. Il tavolo del centro sinistra ha costruito una lista unica e coesa, con una progettualità chiara e che va certamente oltre questo appuntamento. Abbiamo eletto 5 Consiglieri, raggiungendo il migliore dei risultati possibile, che saranno in grado, da subito, di portare avanti istanze e bisogni dell'intero territorio teramano, in modo corale.

Ci suscitano stupore, al contrario, le dichiarazioni trionfali di Marsilio e del centro destra: in Provincia di Teramo è evidente una netta spaccatura nelle fila dei partiti tradizionali della destra e un loro indebolimento. Infatti, la lista promossa da Lega, FdI e FI ha eletto solo 3 Consiglieri, mentre 4 rappresentanti in Consiglio provinciale provengono da una lista sostenuta da forze civiche di diversa natura e provenienza. Il Presidente Di Bonaventura, in questo suo ultimo anno di mandato, dovrà affrontare non poche difficoltà per assicurare governabilità all’Ente e per trovare un equilibrio politico e progettuale di una maggioranza così eterogenea.

Chiarito il quadro che questa Elezione ci ha consegnato, vogliamo ringraziare i candidati della lista La Casa dei Comuni e augurare buon lavoro a tutti gli eletti.

Piergiorgio Possenti

Segretario provinciale Partito Democratico