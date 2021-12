ITALIA VIVA PLAUDE AI RISULTATI OTTENUTI ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Teramo, come è noto, l’area che supporta il

Presidente Diego Di Bonaventura è cresciuta nei consensi e nei seggi, passando dal 6 a 6 del 2019 al

7 a 5 di oggi.

Non posso non esprimere la mia soddisfazione per la conferma del seggio che mi onoro di occupare,

e sono lieto di poter ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, a cominciare dai consiglieri

comunali di Teramo che considero una famiglia e degli amici, prima che dei compagni di strada in

un percorso politico.

Un plauso particolare lo rivolgo agli amici di Pineto, a tutti i Consiglieri comunali di Italia Viva e ai

sempre lungimiranti e generosi Luciano Monticelli e Cleto Pallini, i quali hanno rinunciato ad una

propria candidatura locale (alla quale avrebbero avuto legittimamente diritto) per spirito di squadra

e, spero anche, per la stima nei confronti di un lavoro incessante che portiamo avanti con grande

passione, nell’interesse di tutta la comunità teramana.

La Lista civica provinciale alla quale abbiamo offerto il nostro contributo, “Renew Teramo”, si ispira

deliberatamente al Gruppo politico centrista e liberale che rappresenta un pilastro del Parlamento

Europeo, “Renew Europe”, sul solco del quale ci siamo mossi con la speranza di continuare a crescere

e a rappresentare una risorsa per il benessere della società.

Merita di essere sottolineato il risultato complessivo della Lista, il 32% dei voti e 4 seggi complessivi,

che rappresenta un terzo dell’elettorato e identifica un’area di centro che appare quantomai attrattiva

perché è oggettivamente quella più propositiva, quella più attenta a studiare le opportunità, quella più

fattiva di contributi e di stimoli.

La Lista formata dai partiti di centrodestra rappresenta un quarto dei voti totali (il 26%) e nel

complesso l’intera area che supporta il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura sale al 58%

complessivo, rispetto al 48% che espresse alle scorse elezioni del Consiglio provinciale del 2019.

Dall’altro lato, nel 2019 l’intero centrosinistra raggiunse il 42% dei voti e 6 seggi complessivi, mentre

oggi scende al al 38% e perde un seggio, eleggendo solo 5 Consiglieri provinciali.

Questo dato indica che, nonostante in questa tornata il centrosinistra abbia accolto anche l’apporto

formale del M5S, il suo consenso complessivo diminuisce e ciò è inequivocabilmente una precisa

indicazione politica su quale sia la direzione nella quale si stanno muovendo le forze politiche e i

rappresentanti dei cittadini, anche nell’ottica dei futuri ed imminenti appuntamenti amministrativi.

Italia Viva, dal proprio canto, essendo stata a suo tempo estromessa dalle amministrazioni del

Comune di Teramo e di Pineto, prosegue serenamente il proprio percorso prendendo atto delle scelte

del Partito Democratico che stanno producendo i prevedibili frutti.

Mi complimento con tutti gli altri colleghi eletti, con molti dei quali c’è già una consolidata stima e

un rapporto di intensa collaborazione, ed auguro a questa Consigliatura provinciale di essere

concentrata sul grande lavoro che è necessario mettere in campo per raccogliere tutte le sfide che ci

apprestiamo ad affrontare nell’ottica superiore dello sviluppo del nostro meraviglioso territorio.



Il Consigliere Provinciale di “Renew Teramo”



Giovanni LUZII