LA MINORANZA ACCUSA: «IL SINDACO AGOSTINELLI SCEGLIE TERAMO ED ABBANDONA CAMPLI»

Alle ultime elezioni provinciali il sindaco di Campli ha scelto cosa è meglio per sé e non per i camplesi decidendo di sostenere un candidato consigliere di minoranza del comune di Teramo invece di un suo ex assessore ed ora consigliere di maggioranza.

Il risultato della consigliera camplese Di Domenicantonio è il sintomo di un Agostinelli che gioca con i voti della sua maggioranza per prepararsi terreno fertile verso altri orizzonti ed indebolisce Campli e i camplesi rinunciando a sostenere ed eleggere un proprio candidato.

Una scelta miope che indebolisce tutti: così facendo non ha solo bruciato il profilo politico di una giovane donna camplese (a cui inoltre ha richiesto una staffetta in giunta comunale nonostante fosse stata la seconda donna eletta nella sua lista) non sostenuta nemmeno dalla sua stessa maggioranza comunale (la Di Domenicantonio ha ottenuto appena 3 voti in fascia grigia sugli 9 disponibili nel suo consiglio) ma ha svenduto Campli e i camplesi che ancora una volta dovranno andare con il cappello in mano dal potente di turno.

La nostra vicinanza e solidarietà umana verso la consigliere Di Domenicantonio è totale: nessuno merita un trattamento simile.

Gruppo consiliare RicostruiAmo Campli

Maurizio Di Stefano

Simone Iampieri

Alessia Di Giovanni

Davide Cordoni