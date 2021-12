LA LEGA GIOVANI RACCOGLIE PACCHI DI SOLIDARIETA' PER IL BANCO DI SOLIDARIETA'

La LEGA GIOVANI TERAMO sabato 18 e domenica 19 è tornata in strada a Teramo con la seconda edizione della due giorni di raccolta benefica 'NATALE È PER TUTTI'.

Durante il week end i ragazzi del movimento giovanile leghista sono riusciti a raccogliere 30 pacchi di generi di prima necessità che oggi pomeriggio sono stati consegnati interamente al Banco di Solidarietà Teramo alla presenza del Presidente del Banco Serafino De Sanctis e dell'Assessore Lega alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale. Come ha dichiarato Marco Simoni (Lega Giovani Teramo-Lega) ”Questa è la politica che a noi Leghisti piace svolgere in ogni ambito, compreso quello del sociale, una politica concreta e che possa fornire ai cittadini Teramani ed in generale agli Italiani un contributo immediato. Anche quest'oggi sono commosso e soddisfatto nel sapere che questi 30 pacchi andranno ad aiutare e contribuire a rendere un po' più dolce il Natale di diverse famiglie in difficoltà della città di Teramo molte di queste portate alla povertà dalla situazione pandemica del COVID 19. Con i nostri ” format benefici” NATALE È PER TUTTI e PASQUA È PER TUTTI, entrambi partiti lo scorso anno, abbiamo già raccolto e devoluto ben 100 pacchi e di certo non ci fermiamo qui, infatti, anche con il nostro Assessore Regionale Pietro Quaresimale quotidianamente stiamo lavorando anche per strutturare ulteriori nuove iniziative sociali che metteremo in atto nei prossimi mesi".

Lo stesso Assessore Pietro Quaresimale - ha affermato - " Nel corso della visita al Banco di Solidarietà sono stato colpito positivamente dalla bella realtà del banco alimentare e soddisfatto dell’iniziativa della Lega giovani di supportare, attraverso la raccolta alimentare, le fasce più deboli.

Come assessore regionale al sociale vivo quotidianamente le difficoltà alle quali le fasce più deboli della società vanno incontro e per questo non posso che avere parole di grande apprezzamento e ammirazione per l'iniziativa che si apprestano a porre in essere i giovani della Lega. In questo momento è forte il desiderio di unire le forze e stringersi in un corale destino collettivo. E la Lega intende interpretare al meglio questi sentimenti".

Infine, il Presidente del Banco Solidarietà Teramo Serafino De Sanctis ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine al movimento giovanile leghista a nome di tutta l'Associazione "Ringraziamo I giovani della Lega per il loro coinvolgimento personale a comprendere i bisogni di molte famiglie e persone accanto a noi e cercare di portare il proprio contributo commosso."