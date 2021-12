IL COMUNE IMPIEGA "SOLO" TRE ANNI E MEZZO PER AFFIDARE LA PROGETTAZIONE DELLA SEDE STORICA DEL COMUNE

E' stata individuata la società a cui è stato affidato l’incarico di mettere in sicurezza la sede storica del palazzo comunale di piazza Orsini. Si tratta della RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) ‘Trend project SRL’ di cui è mandatario l’arch. Valerio Borzacchini e della quale fa parte anche l’architetto teramano Luca Falconi.

Si compie così il primo passo verso la realizzazione di un intervento, si legge in una nota stampa del comune, che si annuncia complesso.

Ora, a soli tre mesi dall'entrata in vigore appunto dell'Ordinanza Teramo, il Comune è riuscito a sbloccare l'iter per la ricostruzione del Municipio, si legge sempre nella nota del Comune. Inutile evidenziare il fatto che per arrivare a questo punto e cioè arrivare alla progettazione, l'amministrazione a firma del sindaco D'Alberto, ha impegnato la bellezza di tre anni e mezzo. Il che significa che qualche volta, sarebbe bene tacere. Solo qualche volta.