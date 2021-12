I SINDACI TERAMANI DA MARSILIO PER IL RICONOSCIMENTO ATS CITTÀ DELLA COSTA

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha ricevuto oggi i sindaci della costa teramana in merito alla proposta di legge per riconoscimento A.T.S. "Citta' della Costa" come territorio eleggibile per finanziamenti POR FESR 2021/2027. I comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi rappresentano un unico e continuo sistema insediativo lineare riconosciuto all’interno dello strumento di programmazione provinciale “Piano Strategico Provinciale per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di suolo” (approvato dalla Provincia di Teramo con Delibera di Consiglio Provinciale n° 50 del 20/10/2017) quale Progetto Strategico denominato “Città della Costa” le cui strategie di intervento sono: migliorare l’accessibilità e la mobilità sostenibile della città adriatica teramana; riqualificare il paesaggio costiero e mettere in sicurezza il territorio; elevare la capacità competitiva del sistema urbano. L'ATS “Città della Costa” intende individuare una complessiva strategia di sviluppo urbano sostenibile e progettare la riqualificazione ecologica dell’intero sistema costiero/collinare con lo scopo di riequilibrare il rapporto tra utilizzazione del suolo e cicli ecologici, imperniata sulle infrastrutture verdi e blu, sulla mitigazione del

dissesto idrogeologico, sulla difesa della biodiversità, sulla promozione dell’adattamento climatico, sulla mobilità sostenibile, sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare, diventando un modello di rigenerazione urbana in chiave ecologica e sostenibile di città costiere in genere.