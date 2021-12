BANDIERE A MEZZ'ASTA PER LA MORTE DELL'EX GOVERNATORE FALCONIO

È morto all'età di 83 anni Antonio Falconio, ex presidente del centrosinistra della Regione Abruzzo, dal 1995 al 2000, ed ex deputato dellla Democrazia Cristiana, dal 1979 al 1983. Nato a Navelli (L'Aquila), laureato in Scienze politiche, è stato per lunghi anni giornalista professionista alla Rai ed è stato direttore responsabile del settimanale 'La Discussione'. La sua carriera politica è cominciata con la Dc quando è stato vicesindaco al Comune dell'Aquila. Successivamente ha aderito al Partito Popolare Italiano, di cui ha ricoperto la carica di segretario regionale.

Nel 1995 è stato eletto presidente della Regione Abruzzo per il centrosinistra. Nel 2000, al termine del quinquennio di

presidenza, si ricandida, ma viene sconfitto dallo sfidante Giovanni Pace (centrodestra) e siede in consiglio regionale nei banchi dell'opposizione; nel 2002 aderisce al gruppo dell'Udc come indipendente.

In segno di lutto oggi le bandiere della Regione Abruzzo saranno a mezz'asta.