PROVINCIA/ IL 30 DICEMBRE SI INSEDIA IL NUOVO CONSIGLIO, LA LEGA VUOLE IL VICE: SENNO' DI BONAVENTURA POTREBBE AVERE LE ORE CONTATE

Il 30 dicembre, alle ore 12, si insedia il nuovo Consiglio con la convalida degli eletti. Come da prassi ci sarà la presa d'atto del programma di Governo a cura del presidente Diego Di Bonaventura.

Tre le liste che compongono l'Assemblea. Due siedono sui banchi della maggioranza: "La forza del territorio con Diego presidente" con Luca Frangioni, vicepresidente uscente e consigliere più votato; Jwan Costantini, sindaco di Giulianova per la prima volta in Provincia e Gennarino Di Lorenzo, consigliere uscente (ha gestito la delega alla viabilità); "Renew Teramo" con Lanfranco Cardinale, consigliere uscente (ha gestito la delega alla viabilità); Giovanni Luzii, consigliere uscente (delega al PNRR passata consiliatura) e consigliere comunale a Teramo; Enio Pavone (consigliere comunale Roseto) e Luca Corona (consigliere comunale Teramo).

Sui banchi della minoranza la lista "Casa dei Comuni" con Vincenzo D'Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo, per la prima volta in Provincia; Mauro Scarpantonio e Graziano Ciapanna tutti e due consiglieri uscenti; Luca Pilotti, consigliere comunale di Teramo nuovo ingresso in Provincia insieme a Ernesto Iezzi, consigliere comunale di Pineto.

E sulla questione delle deleghe è ancora guerra aperta tra Costantini e Frangioni. Ieri, poi, si è consumato un bel pranzo a Giulianova dov c'erano i vertici della Lega, dove c'erano sia Quaresimale che D'Eramo. Si è parlato, ovviamente del fatto che il Sindaco Costantini vuole per sè la delega da vice presidente e forse così sarà. Si è intanto deciso che l'onorevole D'Eramo andrà a parlare con Diego Di Bonaventura per ribadire che questa è la volontà della Lega Abruzzo, in caso contrario Di Bonaventura potrebbe avere i mesi contati e anticipare l'uscita da Palazzo. Si spera di non arrivare a questo punto, ma si sa quando Costantini vuole, di solito Costantini ottiene. Grande assente al pranzo: Emiliano di Matteo lasciato a casa dopo lo scontro sui voti durante l'elezione in Provincia avvenuto tra il sindaco giuliese e il vice di D'Eramo per la provincia di Teramo. Si saranno dimenticati a posta di lui o non è venuto?

EDC