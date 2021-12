IL COVID RISCHIA DI "FERMARE" I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE: CI SONO CONSIGLIERI "POSITIVI"

Il Covid ha colpito anche il consiglio regionale d'Abruzzo. Da quando si apprende sarebbero positivi quattro consiglieri. Per questo motivo alla luce dei contagi scoperti, la seduta di domani prevista per le 10 è stata sposata alle 15 del pomeriggio per permettere alla restante parte dei 31 consiglieri di palazzo dell’Emiciclo, ed anche al personale dell’assemblea abruzzese, di effettuare i tamponi necessari.

Tamponi che stando ad una nota da parte degli uffici consiliari e del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, saranno a spese del datore di lavoro pubblico e dovranno essere molecolari. La seduta di domani di commissione e consiglio sarà anche in modalità online.

I lavori delle commissioni e del consiglio dovranno concludersi entro la mezzanotte del 30 dicembre con i tempi contingentati.

All’ordine del giorno oggi l’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche delle leggi regionali; proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Infine, il Consiglio sarà chiamato alla votazione dei delegati della Regione Abruzzo per la successiva partecipazione all’elezione del Presidente della Repubblica ( i grandi elettori saranno: Marsilio, Marcozzi e Sospiri) provvedimento previsto dall’articolo 83, secondo comma della Costituzione italiana.