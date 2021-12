REGIONE/ TEGOLA IN CONSIGLIO: NON C'E' IL PARERE DEI REVISORI: E' CORSA CONTRO IL TEMPO

Dopo la tegola della sentenza

della Corte dei Conti che ha costretto la maggioranza di

centrodestra a rifare il bilancio di previsione 2022-2024 alla

luce della riduzione da venti a dieci anni del mutuo per la

restituzione del debito strutturale, e l'altra delle ultime ore

sulla positività di tre o quattro consiglieri regionali

abruzzesi, si fa sempre più stringente la corsa contro il tempo

per approvare bilancio e legge di stabilità entro il 31 dicembre

ed evitare così il ricorso all'esercizio provvisorio. Ma oltre

ai limiti dettati dal pochissimo tempo a disposizione per le

audizioni di parti sociali ed amministratori nelle commissioni e

per l'esame dei due documenti contabili in Consiglio, l'ostacolo

è rappresentato dall'assenza del parere dei revisori dei conti:

fino a questo momento, i tre revisori Mario Del Vecchio,

presidente, Lucia Romano e Angiolino Di Francesco, non hanno

consegnato il documento. Va detto, però, che la noi a bozza al

collegio è stata consegnata il 23 dicembre con la legge che

prevede dieci giorni di tempo.

Secondo quanto si è appreso, i tre professionisti starebbero

lavorando a ritmi serrati tanto che il parere potrebbe arrivare

il 29 mattina: da quel momento potrebbe cominciare il lavoro

delle commissioni e poi dell'assemblea. Il nuovo calendario

diffuso prima di Natale parlava di conclusione dei lavori entro

la mezzanotte del 30 dicembre. La situazione è comunque

monitorata da vicino dall'assessore regionale al ramo Guido

Liris, di Fdi. In queste ore di attesa, il Consiglio regionale

può licenziare assestamento di bilancio, Defr e designare i tre

grandi elettori della Regione Abruzzo per la elezione del Capo

dello Stato. Ed anche in questo caso, alla luce del covid che ha

colpito anche esponenti della maggioranza di centrodestra, c'è

l'incognita dei numeri: il numero legale per la seduta è di 16

consiglieri, la coalizione guidata da Marco Marsilio, di Fdi,

può contare su 17 seggi, a fronte dei 14 della opposizione.