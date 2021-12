VIDEO/ AUMENTANO I BOLLINI PER LE CALDAIE NELLE NOSTRE CASE, NUOVO BALZELLO PER I CITTADINI

E’ polemica tra Amministrazione e Comune sull’aumento dei bollini sugli impianti termici che con un regolamento nuovo entrerà in vigore dal primo di febbraio. per la minoranza si tratta di un balzello importante sulle spalle dei cittadini, per l’assessore Martina Maranella si tratta invece solo di un adeguamento derivante da una norma nazionale che oggi verrà approvata in consiglio comunale.