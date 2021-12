VIDEO / IL COMUNE VARA LA "STRETTA" SUI BAR E SUGLI AMANTI DEGLI ALCOLICI PER IL BRINDISI DI FINE ANNO

Misure più rigide per evitare che nei bar si ripeta quello che è accaduto il pomeriggio della vigilia di Natale. Si dovranno evitare gli assembramenti all’aperto così come fermare il consumo del cibo e aperitivi in piedi sia in spazi pubblici che nelle piazze. Il Comune ha preparato un elenco di cose da non fare per l’addio al 2021 e ne ha parlato oggi, in una riunione convocata dal Prefetto. L’ordinanza del Sindaco che è mancata a Natale, stavolta è pronta.

