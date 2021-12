VIDEO / PROVINCIA: "SPESI 40 MILIONI IN OPERE PUBBLICHE

Oltre 40 milioni di spesa per opere pubbliche (strade e scuole); nell’anno che si sta chiudendo la Provincia ha immesso sul territorio economie significative contribuendo a far ripartire il mondo produttivo e professionale dopo i due lockdown. La cifra è tanto più importante, segno di una vitalità operativa, anche alla luce dei lunghi periodi di smartworking che hanno rallentato i procedimenti tecnico/amministrativi. Nonostante questa circostanza straordinaria l’Ente ha sbloccato opere strategiche incagliate da anni in controversie, anche legali, con imprese e professionisti: per citare le più significative: il Ponte di Castelnuovo – è stata approvata la variante di progetto con uno stanziamento ulteriore di circa 400 mila euro – il Ponte ciclopedonale sul Vomano che sarà terminato a breve; il porto di Roseto anche questo in via di completamento.

