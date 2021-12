VIDEO / CI SONO 30 MILIONI DI EURO PER REALIZZARE LA STRADA PANORAMICA...SUI PRATI DI TIVO CHIUDEREMO A MARZO

Trenta milioni di euro. Una cifra enorme. Sono fondi che saranno impiegati per realizzare la strada panoramica del Gran Sasso che dalla A/24 salirà verso Cusciano sulla SS 80, agevolando l'arrivo ai Prati di Tivo. "Giura" che questa strada si farà, il presidente Diego Di Bonaventura nella conferenza stampa di fine anno: «Questa sarà la più grande opportunità della zona montana e per l'intera comunità. Noi la progetteremo e troveremo i soldi per fare la strada»

La questione Prati di Tivo resta il punto debole della Provincia perchè non si è voluto lavorare per il bene comune: «pensiamo di chiudere la vicenda entro il mese di marzo e chiuderemo quella società che ha prodotto deboli per un milione e mezzo di euro».

