FOTO/ IL DISASTRO DEL PARCO GIOCHI DI SAN NICOLO' E LE PROMESSE MANCATE DELL'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO

C’è una vecchia battuta: due amici si incontrano dopo diverso tempo uno sta bene, ma il secondo non tanto; il primo dice al secondo: ti ricordi quando eravamo poveri e il secondo risponde eh….,pare mo’.., la stessa cosa accade per i bambini a San Nicolò. Ti ricordi che nel 2018 il primo Natale dell’amministrazione corrente avevamo un parco disastrato, una sola altalena è sporco dappertutto? E il secondo bambino risponde nel 2021, dopo quattro anni, al quarto Natale della corrente amministrazione: ehhh… pare mo…

Queste foto dimostrano l’attenzione avuta verso i bambini, che dopo quattro anni sono cresciuti e magari non hanno più l’età per usare un’altalena, che però non hanno mai visto. Chissà cosa penseranno quando vedranno i parchi nelle altre città? Chissà cosa penseranno i loro genitori sapendo che sono state spese migliaia di euro per mettere i fiori nelle aiuole della città?

I bambini forse non votano, ma voteranno…. I loro genitori votano, e sanno che adesso si parlerà e si proverà a correre ai ripari e con aggiustamenti elettorali, ma quattro anni sono, per i bambini un tempo, troppo lunghi per dare una giustificazione alle cose non fatte…

LETTERA FIRMATA