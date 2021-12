IL PROGETTO / “ECCO LA TERAMO DEI PROSSIMI 50 ANNI”

Si chiama "Teramo si rigenera" il programma di opere pubbliche e interventi che il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, ha presentato questa mattina. Un programma strutturato suprogetti approvati e già cantierizzati. “Vogliamo scrivere il futuro della città. Oltre 46 milioni di euro già finanziati. A questo si aggiungono i 15 milioni per via Longo, già ammessa al finanziamento, coperti dai fondi del PNRR. Dunque 60 milioni. Più altri 40 milioni già programmati ma in attesa di copertura. Quella che stiamo progettando è la Teramo dei prossimi 50 anni”.

GUARDA QUI IL PROGETTO