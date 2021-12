VIDEO / ANCHE GIULIANOVA RINUNCIA AGLI EVENTI DI CAPODANNO

Non è una bocciatura, è come a scuola un rinvio a settembre o comunque in estate. Ieri mattina, dopo due giorni di consultazioni, la giunta comunale ha rotto gli indugi e tutte le manifestazioni natalizie che erano in programma al Pala Eventi fino all'8 gennaio, sono state cancellate. La tensostruttura chiude dunque i battenti. Sarà smontata e lascerà piazza del Mare nei primi giorni.

La salute dei cittadini viene prima del rilancio economico e turistico. Così il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha motivato la decisione di annullare tutti gli eventi pubblici in programma in piazza per l'ultimo dell'anno.

ASCOLTA COSTANTINI SU R115