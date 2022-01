RIGENERAZIONE URBANA, PUBBLICATO IL DECRETO PER I COMUNI CON TUTTE LE CIFRE

"E' stato pubblicato oggi il decreto per l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Complessivamente, sono stati stanziati 3,4 miliardi per progetti che contribuiranno a rendere le citta'

piu' sostenibili e a misura d'uomo". Lo afferma la senatrice abruzzese del M5s Gabriella Di Girolamo la quale rende noto che

"in Abruzzo, sono molti i Comuni che hanno ottenuto finanziamenti per i loro progetti. Alle Amministrazioni comunali abruzzesi vanno oltre 117 milioni di euro cosi' ripartiti nelle quattro province della regione: Chieti 38.353.435,18; L'Aquila 9.837.438,40; Pescara 35.000.000,00; Teramo 34.091.008,44.

Circa 4,8 milioni di euro - fa sapere la pentastellata - sono stati assegnati alla mia citta', Sulmona. Grazie a queste importanti risorse, in tantissimi Comuni si potranno recuperare e rigenerare spazi urbani dotandoli di infrastrutture e servizi senza ulteriore consumo di suolo, garantendo sostenibilita' ambientale a investimenti e opere sui territori".