PARCHEGGI/ IL COMUNE AGGIUDICA LA GARA ALLA EASY HELP E SI RIPRENDE IL PIANO A RASO DI PIAZZA DANTE DOPO LE FESTE

Il 2022 sarà l'anno della svolta per i parcheggi a Teramo. Lo conferma l'assessore Maurizio Verna. Si inizia con i parcheggi a pagamento in centro, quelli gestiti dalla Tercoop. Il comune con determina di fine anno, ha firmato l'aggiudicazione alla società Easy Help. Entro i primi giorni di febbraio, se non ci saranno ricorsi la società di Recanati prenderà possesso delle piazze e delle vie per far partire il servizio, con lo stesso personale Tercoop e con il sistema dei parkimetri. La Easy Help gestisce già il parcheggio pluripiano dell'ospedale Mazzini. Non è da escludere che possa crearsi una sinergia anche con i parcheggi San Francesco e San Gabriele.

La Easy Help pagherà al Comune, inoltre, lo studio Pums e Put che verrà presto realizzato (almeno questo si augura il Comune) grazie all'esborso di 96 mila euro ai progettisti. "In questa maniera - spiega l'assessore Verna - daremo il via, ma stavolta davvero - alla redazione dei due piani che definiranno anche il nuovo modo di intendere il traffico in città anche dal punto di vista della mobilità sostenibile".

Ma le novità non sono finite qui. Subito dopo le feste, il Comune si riprenderà il piano a raso di piazza Dante. Si inizia subito con l'area davanti al Liceo Classico che sarà la prima aerea che verrà tolta al concessionario in quanto il tempo della gestione è scaduta e poi n el giro di qualche settimane, saranno rimosse le strisce blu anche dell'altra parte della piazza. "Sarà - spiega ancora Verna- una piazza dedicata ai cittadini e ai bambini come accade in tante altre città del mondo".